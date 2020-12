Ecco le prime immagini aeree dei due pescherecci di Mazara del Vallo che si trovano in navigazione nel Canale di Sicilia, in direzione della Sicilia. Dopo la liberazione di giovedì mattina a Bengasi, il “Medinea” e “Antartide” procedono a quasi 10 nodi, cioè 10 miglia all’ora, scortati dai mezzi della Marina Militare. Secondo le previsioni i due pescherecci dovrebbero arrivare al porto di Mazara del Vallo domenica mattina. «È stata una trattativa lunga e complessa, per la quale ringraziamo tutti coloro che vi hanno lavorato, in silenzio e con professionalità. La gioia di oggi non ripaga certo le angosce patite, ma consente finalmente alle famiglie di riabbracciare i propri cari», ha dichiarato il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.