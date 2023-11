Sono state trasmesse ieri pomeriggio, durante la puntata di Geo su Rai 3 alcune suggestive immagini di Selinunte e delle attività svolte dai pescatori locali. Un’ottima vetrina per il nostro territorio durante il noto programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

L’attenzione del servizio rai è stata incentrata sulla pesca e su tutto ciò che ruota attorno alla cultura dei pescatori locali che, con la loro attività, continuano a portare in alto il nome del territorio come sinonimo di eccellenza e qualità. Durante le riprese, realizzate nel settembre del 2020, non sono mancate le interviste ai protagonisti dall’antica tradizione marinara, riprese durante la tipica asta del pesce, e anche degli interventi di alcuni ristoratori su come il prodotto pescato, in particolar modo la sarduzza, venga poi servito nelle tavole dei ristoranti selinuntini.

Clicca qui per la puntata completa

AUTORE. Redazione