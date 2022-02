Una delegazione di pescatori di Marinella di Selinunte, insieme ai sindaci di Castelvetrano e Partanna Enzo Alfano e Nicola Catania, saranno ricevuti giovedì sera dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per affrontare la questione del porto di Marinella di Selinunte. L’incontro si svolgerà presso palazzo Orleans dopo che il sindaco di Partanna ha chiesto al Presidente Musumeci di ricevere la delegazione di pescatori che stanno protestando perché il porto è intasato di posidonia e sabbia.

Da tre giorni la marineria selinuntina blocca via del Cantone, nei pressi dell’ingresso del porto. Già sabato scorso i pescatori avevano ricevuto la visita del sindaco di Castelvetrano e del collega di Partanna. Era stato lo stesso Nicola Catania con una telefonata in viva voce al Presidente Musumeci a far sentire ai pescatori l’impegno del Governatore. «Chiederemo soluzioni immediate per far tornare a lavorare i pescatori che oggi si ritrovano le loro imbarcazioni incagliate tra posidonia e sabbia», ha detto il sindaco Catania.