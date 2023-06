ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 12 Giugno 2023 si è costituita l’ATS “Andiamo a Tratta”, che vede come capo fila l’ente di formazione Accademia Eraclitea e 4 partner di progetto COGEPA DI MAZARA DLE VALLO, MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA, CONDOTTA SLOW FOOD CASTELVETRANO e AGRO-SELENUNTINO APS E ASSOCIAZIONE ARCADIA (Sarduzza Fest)

Il progetto Andiamo a Tratta, finanziato sulla misura 1.29 della Regione Siciliana Dipartimento pesca del Mediterraneo ha lo scopo di di formare personale competente nell’ambito della pesca. Ai discenti si garantrà l’acquisizione di conoscenze, competenze, capacità tecniche e professionali adeguate per conseguire la qualifica professionale di “Addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato”.Il corso ha previsto la partecipazione di nr 20 allievi, avrà la durata di 600 ore suddivise tra teoria in aula e pratica . La parte pratica, sarà effettuata sulle imbarcazioni della MARINERIA DI SELINUNTE aderenti alla Marinella Pesca Società Cooperativa. I pescatori di ogni imbarcazione saranno chiamati a ricoprire per la parte di stage il ruolo di tutor.

Tale progetto mira alla creazione di professionalità spendibili nel mondo del lavoro, che oggi, anche nell’ambito della pesca, richiede sempre più competenze specifiche, con particolare riferimento alle tematiche relative alle sostenibilità delle operazioni di pesca. Grazie alla partecipazione di Slow Food Castelvetrano e Agro – Selenuntino APS, una parte importante del corso sarà dedicata anche ai principi di gestione dei presidi slow food inerenti i prodotti della pesca locale.

AUTORE. Redazione