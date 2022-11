ASCOLTA L'ARTICOLO

Si chiama “Pescato di Selinunte” ed è alla sua prima edizione, l’iniziativa che si terrà domenica 6 novembre al ristorante “Agorà” del Momentum Bio-Resort di Selinunte. Si tratta di un pranzo promosso dalla Comunità Slow food per la valorizzazione dell’Alto Belìce. Per l’occasione lo chef Francesco Gallo, che fa parte della prestigioso progetto dei cuochi dell’Alleanza Slow Food, ha sviluppato un menù che ben esalta le specialità del nostro territorio.

In particolare, il menù del pranzo della domenica prevede un antipasto a base di Fish and chips, couscous di pesce come primo e salpa in salsa armoricana di cicale e patate prezzemolate. Chiude il menù una mousse di yogurt, miele di ape nera e vaniglia. Il costo del pranzo è di € 35 a persona, bevande escluse. Info e prenotazioni: 0924.941046 | www.momentumresort.com.

AUTORE. Giacomo Moceri