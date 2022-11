Quello di Trapani è il dato che più salta all’occhio tra quelli pubblicati: 711 denunce di scomparsa di persone in provincia nel primo semestre 2022. I dati sono quelli contenuti nell’ultimo Report che il Commissario straordinario per le persone scomparse, il Prefetto Antonino Bella, ha pubblicato. In tutta la Sicilia sono quasi 2.000 le denunce presentate e la provincia di Trapani tiene testa alla classifica, facendo registrare un incremento nei casi di scomparsa rispetto allo scorso anno. Un dato che non può passare inosservato. Come quello dei minori stranieri. La scomparsa di questi ultimi è molto alta in Sicilia e il dato siciliano è seguito da quello della Lombardia. I dati delle due regioni rappresentano il 49,04% del totale complessivo di tutte le regioni d’Italia. I minori migranti che scappano sono quelli che si rendono irreperibili. Sfuggono ai controlli e, non è escluso, che finiscano nei mercati della droga e della prostituzione.