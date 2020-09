Il nigeriano, difeso dall’avvocato Ezio Di Marco, il 9 ottobre scorso tentò di rubare un’auto a una persona, con la quale ne nacque una colluttazione. Intervenne una pattuglia della Polizia Municipale e Ige Ogobo riuscì a sfilare l’arma dalla fondina a un agente donna. Poco dopo venne bloccato dai carabinieri. A metà luglio, il pubblico ministero ha chiesto al Tribunale di disporre la custodia cautelare dell’imputato in una sezione speciale per infermi psichici. Quindi il trasferimento all’istituto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.