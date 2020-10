Proteste da tutta Italia contro le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Tra i principali sostenitori delle proteste pacifiche troviamo gli operatori della ristorazione, una delle categorie che sta pagando il prezzo più alto a causa dello stop alle ore 18:00 per i servizi al tavolo.

Tra questi c’è anche il cuoco Giuseppe Calcara che da alcuni anni propone la sua cucina presso il ristorante MAGIE a Castelvetrano. Il pensiero positivo di Calcara supera le incertezze del momento e per questo motivo si trova impegnato anche più di prima in progetti di promozione del territorio come il Blue Sea Land 2020 oppure il Sarduzza Fest. “Oggi più che mai – sottolinea Calcara – ritengo indispensabile mantenere attive le nostre attività. E’ un impegno per i nostri clienti, per il nostro personale, per l’intero territorio” Sabato 31 ottobre il ristorante MAGIE ospiterà ad ora di pranzo un evento Open Restaurant del Sarduzza Fest che vede coinvolta anche la Condotta Slow Food di Castelvetrano, partner di progetto.

In ottemperanza al nuovo Dpcm, il ristorante pizzeria MAGIE propone piatti ricchi di aromi e gustose pizze con i servizi di asporto e consegna a domicilio sul territorio di Castelvetrano. Per ordinare è possibile contattare il numero 348.7726854 oppure direttamente online: CLICCA QUI