Su segnalazione di un bagnante, risulta in località Triscina di Selinunte, nello specchio acqueo antistante la strada 47, un tubo in ferro che richiede l’adozione di particolari cautele ai fini della sicurezza della balneazione, della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nonché della tutela dell’ambiente marino e costiero,

Lo si apprende da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo con la quale si AVVERTONO i fruitori dell’arenile, nelle more della rimozione del pericolo sopra indicato, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi prudenzialmente al almeno 10 (dieci) metri dal punto ove vi il tubo in ferro affiorante, al momento segnalato da un nastro bicolore (bianco e rosso), adottando ogni utile cautela suggerita dal buon senso al fine di evitare danni a persone o cose.