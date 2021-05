I due plessi dell’Istituto “Ruggero Settimo” di via Luigi Cadorna e via Domenico Cirillo a Castelvetrano sono rimasti chiusi nella giornata di oggi per consentire la disinfestazione dei giardini attorno ai due plessi. La necessità dell’intervento urgente è stata dettata dal fatto che sulla schiena di un bambino che frequenta uno dei due plessi è stato trovato un insetto, verosimilmente una zecca. «È stato un genitore ad avvertire telefonicamente la maestra, comunicando, altresì, che stava portando il bambino al pronto soccorso – ha detto la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella – e così ho avverto il Comune che già stamattina sta provvedendo alla disinfestazione dei due giardini». Un intervento «a scopo precauzionale», visto, altresì, che non si avrebbe certezza della presenza di zecche all’interno dei due istituti. «L’intervento è stato disposto dal Comune su nostra sollecitazione – ha ribadito ancora la Simanella a CastelvetranoSelinunte.it – solamente nei plessi dove sono presenti aree verdi e giardini. Negli altri plessi del nostro Istituto dove non ci sono oasi con piante e alberi, non abbiamo ritenuto opportuno richiedere la disinfestazione».