I consiglieri comunali Ignazio Maltese, Rossana Ditta e Giuseppina Coppola del gruppo consiliare “Bene Comune” hanno presentato un’interrogazione consiliare sulla chiusura della via Pietro Mascagni, a causa delle condizioni di pericolo in cui si trova il serbatoio d’accumulo dell’acqua. Un tratto della via è oggi chiuso al traffico e transennata, visto che dalla struttura comunale si sono staccate alcune parti di cemento. In questi anni i tecnici comunali, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno effettuato diversi sopralluoghi. I tre consiglieri chiedono ora se l’Amministrazione comunale sta adottando provvedimenti per ripristinare la struttura, metterla in sicurezza.