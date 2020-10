La scuola di Evoluzione Personale si ferma a Castelvetrano. Il giorno 2 del mese di Ottobre, presso i locali della Pro Loco Selinunte in Piazza Umberto I N.7 con inizio alle ore 18, si terrà una conferenza di presentazione del percorso di crescita personale con approccio empirico Michael Hardy. Un percorso prettamente esperienziale nella prima fase che porterà alla scoperta di se stessi, per poi seguire una fase teorica di preparazione al ruolo counselor per chi vorrà far diventare tutto ciò una professione.

L’ingresso è gratuito. E’ gradita la prenotazione. L’incontro si svolgerà nel rispetto della misure di sicurezza anti Covid 19. Per contatti e informazioni 3285816699 (Marilena)