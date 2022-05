ASCOLTA L'ARTICOLO

La necessità di usufruire degli spazi esterni all’edificio scolastico per volgere attività didattiche di ogni genere è sempre più crescente, anche in relazione ai bisogni degli alunni di contrastare gli effetti dei lunghi periodi di restrizioni a cui sono stati costretti.

Docenti e genitori chiedono spazi sicuri anche semplicemente per rigenerarsi durante l’intervallo. Ecco ancora una volta i genitori della scuola Nino Atria accanto ai loro figli.

Volontari instancabili e generosi che, animati da grande generosità e spirito di collaborazione, intervengono per contribuire a rendere la scuola un luogo sicuro.

In vista della manifestazione conclusiva di fine anno, che ha visti impegnati alunni e docenti della scuola , i genitori si sono messi a disposizione per ripulire gli spazi esterni, dando esempio ai loro figli e a tutti gli alunni della scuola di grande senso civico.

Adesso è tutto pronto e i bambini potranno gioire come piace a noi vederli e prepararsi per la festa di fine anno!

Un ringraziamento particolare va ai seguenti genitori: Amarandi Florentina, Bonanno Mario, Caracappa Giuseppe, Collica Gaspare Antonio, Caltagirone Rosa, Di Guardo Virginia, Falzone Angelo, Fiorito Giaramita Rosaria.

Un ringraziamento va anche al vice-sindaco, Assessore Foscari, che ha mostrato la sua disponibilità disponendo che venissero tolti, dagli operatori del Comune di Castelvetrano, tutti i materiali in eccedenza .

Tiziana Seidita – I.C Capuana Pardo

AUTORE. Redazione