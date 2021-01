Quello che più preoccupa, in questo momento così delicato della pandemia da Coronavirus, è il mancato senso di responsabilità. Non basteranno mille regole e divieti per far fronte all’incapacità di rendersi conto che il rischio è altissimo tra noi tutti. La foto che qui pubblichiamo è stata scattata mercoledì ed è stata inviata in redazione da un nostro lettore. L’assembramento, stavolta, si è registrato davanti l’Ufficio Cup dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Viste le disposizioni anti Covid-19, l’ingresso in sala d’attesa è contingentato e le persone sono costrette ad attendere fuori il turno. Ma per seguire i display (installati all’interno) dove scorrono i numeri di prenotazione, il pubblico si accalca davanti l’ingresso. E così capita di assistere a quello che è stato ritratto in questa foto.