La festa di Santa Lucia, celebrata il 13 dicembre, riveste un significato speciale in Sicilia, dove le tavole si riempiono di due prelibatezze culinarie uniche: le arancine e la cuccìa. Per rendere ancora più speciale la celebrazione di Santa Lucia, TOSTO ha preparato una promo esclusiva. Con una spesa minima di 20 euro ogni cliente riceverà in omaggio ben 4 monoporzioni di cuccìa, preparata secondo la tradizione con il pregiato vino cotto. Un’opportunità unica per assaporare la bontà e l’autenticità della cucina siciliana per mezzo di uno dei piatti simbolo della tradizione. La cuccìa, infatti, non può mai mancare sulle tavole dei siciliani nel giorno che celebra Santa Lucia.

Ma qual è il motivo dietro questa deliziosa tradizione gastronomica che prevede il consumo della cuccìa nel giorno di Santa Lucia? Nel lontano anno 1646, in un’epoca di grave carestia che affliggeva la popolazione, il 13 dicembre segnò un momento di svolta per gli abitanti dell’isola. In quel giorno cruciale si racconta che giunse in porto un carico di grano a bordo di un cargo. Gli abitanti, stremati dalla fame e desiderosi di nutrirsi, non poterono attendere la consueta molitura del grano. Così, senza indugi, presero il prezioso carico, lo lessarono e lo condirono con semplicità, utilizzando ricotta e zucchero. Questo gesto improvvisato divenne il simbolo di una nuova tradizione, inaugurando ciò che oggi conosciamo come la consuetudine di consumare la cuccìa in onore di Santa Lucia. Una pratica che non solo commemorava la memoria della Santa, ma rappresentava anche un sentito ringraziamento per il dono inaspettato di quel carico di grano, un vero toccasana in un periodo così difficile.

In questo modo, gli abitanti, affamati ma grati, diedero inizio a una tradizione culinaria che si tramanda da generazione in generazione, celebrando la generosità e la provvidenza di Santa Lucia in un giorno che continua a riempire i cuori di gratitudine e i palati di delizie autentiche.

Ecco, allora, che anche “Tosto” di Castelvetrano, sita in via Mannone 97, ci invita a mantenere in vita le tradizioni siciliane, offrendo ai propri clienti la possibilità di consumare il tipico piatto del 13 dicembre.

