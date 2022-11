ASCOLTA L'ARTICOLO

L’interesse per il territorio. C’è questo al primo posto del nuovo percorso politico dell’onorevole Nicola Catania che ieri si è insediato all’Assemblea Regionale Siciliana. Il sindaco di Partanna, in quota Fratelli d’Italia, è stato eletto onorevole regionale e ieri ha partecipato alla seduta d’insediamento a palazzo dei Normanni. «Per me ieri è stata una giornata importante che ho condiviso con familiari e amici, con alcuni di coloro che, in tutti questi anni, sono stati al mio fianco nell’amministrare Partanna – ha ribadito Catania – un ruolo, quello di sindaco, che ho svolto e continuerò a svolgere con immutato impegno e abnegazione». Il nuovo percorso di onorevole si aggiunge a quello di primo cittadino. «Lavorerò con la stessa determinazione per l’interesse del nostro territorio, che merita una rappresentanza autorevole e la certezza di riconquistare diritti forse troppo trascurati», ha ribadito Catania.

AUTORE. Redazione