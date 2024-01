Per Martina Gentile è arrivata la sospensione della responsabilità genitoriale. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni di Palermo che ha accolto l’istanza avanzata dalla procuratrice Claudia Caramanna. Lo scrive oggi Repubblica. I giudici hanno anche disposto che la Gentile intraprenda un percorso di recupero, partecipando ad attività di formazione organizzate da associazioni antimafia. Martina Gentile è figlia di Laura Bonafede, a sua volta figlia del boss defunto Leonardo, finita in carcere perché avrebbe favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Stessa accusa per Martina Gentile, ripresa dalle telecamere nascoste davanti casa sua, mentre con la bimba in braccio usciva fuori per incrociare lo sguardo del Messina Denaro che, da latitante, passeggiava in macchina per le vie di Campobello di Mazara. Per la Gentile, quando venne arrestata la madre, il gip negò l’arresto. Qualche mese addietro, invece, la giovane maestra che, intanto, aveva preso servizio presso l’istituto scolastico di Pantelleria, sono scattati gli arresti domiciliari.

AUTORE. Redazione