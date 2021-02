Per l’Ecomuseo del mare e dei pescatori della costa Belicina e Selinuntina si muovono i primi passi. Il Comune, con la collaborazione tecnico scientifica della Rotta dei Fenici e della Pro Loco di Menfi e il sostegno dei Gruppi Archeologici d’Italia – Coordinamento Sicilia, ha presentato all’Assessorato regionale ai beni culturali l’istanza per ottenere la qualifica di Ecomuseo (così come previsto dalla legge regionale n.16/2014).

L’obiettivo è studiare, valorizzare e sviluppare dal punto di vista culturale, educativo e turistico il mondo del mare e della pesca artigianale. E non solo. Perché si guarda anche all’entroterra, che unisce la cultura del mare e quella dell’interno verso la Valle del Belìce.

Si punta alla promozione di sistemi di offerta ricettiva come i “borghi ospitali” e di mobilità dolce “bike-friendly”, in collaborazione con l’azienda leader Smilendrive. «L’Amministrazione Comunale di Menfi – dichiara il sindaco Marilena Mauceri – ha subito sostenuto la proposta della Rotta dei Fenici per avviare un ulteriore progetto per il territorio in un’epoca in cui occorre creare nuovi prodotti per un nuovo pubblico e per creare opportunità per i giovani e le imprese. Il tema dell’Ecomuseo, che mette insieme terra e mare, patrimonio ed identità, si lega perfettamente con tutto ciò che la nostra comunità può esprimere e valorizzare».