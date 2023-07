ASCOLTA L'ARTICOLO

L’atleta diversamente abile Giusy Barraco è stata incoronata campionessa italiana di danze standard paralimpiche, nella classe B Wds. La Barraco ha conquistato il podio ai campionati italiani di danza che si stanno svolgendo alla fiera di Rimini. In pista Giusy Barraco (in sedia a rotelle) è scesa a ballare con Giovanni Paladino. «È un traguardo che mi ha fatto emozionare – ha commentato Giusy Barraco – che arriva dopo cinque anni di sacrifici e allenamenti presso la scuola di danza “Dancing for a dream di Sara Messina Denaro e Mario Cecinati». Per la Barraco la vittoria nella sezione dedicata ai diversamente abili rappresenta il “lascia passare” per i campionati assoluti internazionali.

«Pubblicamente il mio grazie va all’azienda “Energia Italia” che mi ha sostenuto nel partecipare ai campionati di Rimini – ha detto Giusy Barraco – senza il loro aiuto per me sarebbe stato molto difficile esserci». «Il suo impegno e la sua passione rappresentano una fonte di ispirazione per tutti coloro che la circondano, e siamo certi che Giusy raggiungerà grandi traguardi e sarà un esempio per la collettività», hanno commentato dall’azienda che ha sede a Campobello di Mazara.

AUTORE. Redazione