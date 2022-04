ASCOLTA L'ARTICOLO

Ha partecipato anche una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano alla tradizionale scinnuta di lu Santu Patri presso la parrocchia San Francesco da Paola. La tradizione vuole che la statua, abitualmente conservata in una nicchia laterale della chiesa, venga esposta in chiesa per la festa del Santo. Non è un caso che ad aiutare i volontari e i componenti del Comitato dei festeggiamenti siano stati i vigili del fuoco. Per decenni, essendo il vecchio distaccamento di viale Roma a pochi passi dalla parrocchia, sono stati proprio i pompieri a collaborare alla tradizionale scinnuta del simulacro e ora, nonostante il nuovo distaccamento si trovi nella zona periferica della città (via Campobello), i vigili del fuoco continuano a partecipare. Dall’8 al 15 maggio si terrà la festa liturgica di San Francesco da Paola. Non è in programma nessuna processione.

