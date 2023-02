Due allieve dell’Istituto “G.B. Ferrigno – Accardi” di Castelvetrano-Campobello hanno ricevuto la menzione di merito, nell’ambito del concorso letterario internazionale “Selinunte”. Sono Anna Calcara (3A SIA) per la sezione racconto e Ameur Rawya (Istituto CAT di Campobello) per la sezione poesia. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la chiesa San Domenico di Castelvetrano. Il concorso è stato organizzato dalla società “Dante Alighieri”, “Pantha rei” e Archeoclub di Castelvetrato, per onorare la memoria di Gianni Diecidue, Paola Grassa, Rosario Di Bella, illustri scrittori castelvetranesi. Erano tre le sezioni del concorso: saggistica, narrativa, poesia per la sezione adulti, mentre per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado è stato assegnato il premio “Kouroi”.