che quest’anno torna in presenza dopo gli anni della pandemia Covid-19. In città, per l’occasione, arriveranno squadre provenienti da più parti d’Italia: Taranto, Bari, Messina, Mistretta, Benevento, Palermo, Mazara del Vallo, Partanna. Gli studenti si ritroveranno presso l’Istituto scolastico “Gennaro Pardo” per disputare le semifinali e le finali, mentre la cerimonia di premiazione avverrà venerdì, ore 16,30, presso il cineteatro Marconi. Interverranno i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’USR Sicilia, dell’Ufficio scolastico di Trapani. L’evento sarà trasmesso in diretta QUI . L’edizione di quest’anno – la XXIV – organizzata dall’Istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano è dedicata al teatro. Gli alunni partecipanti sono stati chiamati alla lettura di un’opera teatrale e alla produzione di un elaborato e alla realizzazione di una scheda di lettura.