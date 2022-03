ASCOLTA L'ARTICOLO

Ieri mattina presso la sede di raccolta della Protezione Civile di Mazara del Vallo, sono stati consegnanti – nella persona del parroco Don Rino Randazzo e dei volontari parrocchiali – 7 pedane di beni di prima necessità (medicine, alimentari prodotti per l’igiene personale, oltre che a abbigliamento per bambini) che in questi giorni sono stati raccolti dall’Unità Pastorale delle parrocchie “Maria SS. Annunziata – Maria SS. della Salute” di Castelvetrano, e che ha visto coinvolti centinaia di persone, oltre che la Scuola Infanzia “Via Catullo ” dell’Istituto Comprensivo Capuana Pardo.

“Dio ama chi dona con gioia – dice Don Rino- voglio ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per la raccolta di beni di prima necessità e coloro che mi hanno aiutato per i nostri fratelli ucraini . Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile di Mazara del Vallo e a Fedelambiente nella persona di Stefano Decina”. L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Ucraina Mediterranea. Ha lo scopo di raccogliere beni di prima necessità e libere offerte in denaro per far fronte a spese di imballaggio e di spedizione dello stesso materiale in Ucraina nonché acquisto di beni di prima necessità.

La raccolta dei beni materiali avverrà fino all’11 marzo dal lunedì al venerdì’ dalle ore 16 alle ore 20 presso la sede operativa dell’associazione Fedelambiente presso l’ex mercato ittico all’ingrosso di piazzetta dello Scalo.

