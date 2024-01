Nel 2023 la sezione Avis di Campobello di Mazara ha registrato 940 sacche di sangue raccolte, 37 in più rispetto al 2022. Ma il 2023 è stato l’anno record in termini di sacche raccolte che per la sezione locale dell’Avis. «Dietro ogni sacca di sangue ci sono storie di coraggio, compassione e altruismo – spiega il presidente Nino Accardo – nel 2023 sono stati registrati 80 nuovi donatori, soprattutto giovani». La sezione Avis di Campobello guarda a nuove sfide: «Il sangue e i suoi componenti restano insostituibili e sempre più fondamentali nella sanità moderna. È solo grazie alla generosità di tanti cittadini, ai quali va il nostro caloroso ringraziamento, che possiamo raggiungere questi traguardi e garantire che le attività sanitarie non subiscano interruzioni», ha aggiunto Accardo.

AUTORE. Redazione