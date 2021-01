Scuole aperte sì, scuole aperte no. L’istituzione della “zona rossa” a partire da domenica, ha scatenato polemiche e critiche sulla scelta di far riprendere le lezioni in presenza per i bambini delle elementari e della prima media. A tal proposito accogliamo la riflessione di Vita Alba Pellerito , mamma e già candidata a sindaco alle ultime elezioni comunali a Castelvetrano.

In questi giorni assistiamo a tifi da stadio a favore o contro la riapertura delle scuole. Personalmente ritengo che la scuola sia l’unico baluardo di salvezza dal baratro in cui getta l’ignoranza e che quale diritto costituzionalmente garantito, sia al pari del lavoro e della salute. È ovvio che la salute vada preservata al di sopra di tutto, ma arretrare sulla scuola in presenza è giustificabile solo se effettivamente ci siano evidenze scientifiche che l’ambiente classe costituisca un luogo in cui il virus possa trasmettersi. È fortunatamente, lo dicono gli scienziati e lo confermano le statistiche, non è così!

Il sistema di regole per le classi della primaria, obiettivamente, ha retto la sfida “in classe non ci si contagia”.

E infatti i genitori non si lamentano di ciò che avviene dentro la scuola, ma bensì fuori! Davanti i cancelli ci si assembra, è inutile negarlo! Però mi domando: ma è possibile che siano state approntate regole che mettono in sicurezza milioni di alunni in classe e non si riesce a trovare una soluzione per mantenere il distanziamento davanti scuola? Io non do tutti i torti ai genitori, perché io per prima, al suono della campanella, mi avvicino al cancello per prendere la mia bambina di sei anni; e il motivo è presto detto: non posso stare dall’altra parte del marciapiede se le auto continuano a sfrecciare davanti scuola.