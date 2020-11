Il coordinamento di Base Riformista Trapani esprime la sua soddisfazione per il completamento della Segreteria regionale che vedrà l’area rappresentata da Marco Guerriero e per l’incarico attribuito a Marco Campagna che ricoprirà il ruolo di responsabile del dipartimento regionale riforme statutarie ed istituzionali. L’unità del Partito Democratico rimane un obiettivo fondamentale da coltivare ogni giorno, lavorando affinché tutte le sensibilità vengano realmente coinvolte per portare sui territori per un progetto alternativo alle destre populiste e sovraniste.

Il nuovo corso del Pd regionale riparte con una segreteria unitaria e con i dipartimenti che saranno il luogo principale dell’elaborazione politica. Lavoreremo tutte e tutti insieme a Marco Guerriero e Marco Campagna per un Pd unitario, aperto, plurale e Riformista. I nostri auguri di buon lavoro a tutti i trapanesi coinvolti nei dipartimenti.