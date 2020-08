Un incendio di importanti dimensioni si è sviluppato oggi a Triscina di Selinunte. Una colonna di fumo nero è visibile da molti chilometri e ha generato paura in tutta la borgata. Alla nostra redazione sono arrivate foto e segnalazioni anche da Tre Fontane e Porto Palo.

Le fiamme si sarebbe sviluppate nel pomeriggio in un’area ricca di sterpaglie per poi aggredire delle serre per produzioni agricole. La nube di colore scuro è stata causata dal materiale plastico presente sul posto. Stanno operando tre squadre di Vigili del Fuoco, due da Castelvetrano ed una in supporto da Trapani.