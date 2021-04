Un logo che rappresenti il “Patto per la lettura”. Per realizzare quello che sarà l’immagine di riferimento del progetto al quale aderisce il Comune di Castelvetrano, l’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando al quale possono partecipare gli studenti dei Licei cittadini e gli Istituti che hanno sottoscritto il Patto. La partecipazione è consentita per ogni singolo studente o per gruppi. Il “Patto locale per la lettura” è stato stipulato il 7 luglio 2020 con l’obiettivo di creare una “rete territoriale” per la lettura, che impegna in una costante collaborazione la biblioteca cittadina e i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Patto.