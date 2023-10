Dal 1° ottobre e sino al 31 dicembre, quindi per 3 mesi, si potranno acquistare prodotti a prezzi calmierati che si trovano in supermercati, negozi e farmacie che in tutta Italia aderiscono al patto antinflazione. I prezzi calmierati sono per un “paniere tricolore” che contiene pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, olio e saponi. E anche prodotti per la casa e per la cura della persona. Il patto anti inflazione è stato varato dal Governo. Come funziona? Quali sono i prodotti? Dove viene applicato lo stop ai prezzi?

Il protocollo, che mira a tutelare le famiglie e le fasce più deboli, non fa riferimento esplicito alle tipologie di prodotti ma riguarda «beni di prima necessità alimentari e non alimentari di largo consumo», compresi i prodotti per l’infanzia e per la cura della persona, e si applicherà ad una «selezione di articoli rientranti nel carrello della spesa», secondo l’intesa sottoscritta dalle associazioni della distribuzione e del commercio (Gdo e dettaglio), insieme alle associazioni che rappresentano i settori delle farmacie e parafarmacie. Ecco nell’elenco quali attività aderiscono in provincia di Trapani.

AUTORE. Redazione