ASCOLTA L'ARTICOLO

Passo avanti per l’intervento urgente di sistemazione di via del Cantone a Marinella di Selinunte. Il dirigente generale dell’Assessorato regionale alle infrastrutture ha nominato il responsabile unico del procedimento per il progetto di intervento. Si tratta dell’architetto Giuseppe Vario, in servizio presso il Genio civile di Trapani. Lo scorso giugno la Giunta regionale guidata allora dal Presidente Nello Musumeci ha deliberato lo stanziamento di 750 mila euro per intervenire con urgenza nella via Punta Cantone, strada che conduce alla “Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Belice e dune limitrofe”. Proprio in quella strada e nel tratto prossimo al depuratore comunale si verificò, quasi un anno addietro, una frana con la conseguente rottura di un tubo dei reflui. Per un periodo la strada venne chiusa al traffico, poi, messo in sicurezza il tratto a rischio, è stata riaperta per la stagione estiva. Ora l’iter tecnico procede per avviare i lavori al più presto.

AUTORE. Redazione