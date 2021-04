Anche quest’anno il Comune provvederà a collocare 6 passerelle per l’accesso dei diversamente abili sulla spiaggia di Triscina e a Marinella di Selinunte. Cinque verranno sistemate a Triscina, una, invece, a Selinunte (presso lo Scalo di Bruca). La collocazione avverrà in punti precisi che il Comune individuerà, dopo aver valutato le richieste dei cittadini.

A tal fine, infatti, si potranno presentare le istanze al Comune, entro e non oltre il 20 maggio 2021, specificando la via in prossimità della quale è richiesta la collocazione delle passerelle nella frazione di Triscina. La richiesta si potrà inoltrare a: cchiaramonte@comune.castelvetrano.tp.it. Informazioni al numero telefonico: 3475710527.