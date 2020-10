La gara prenderà il via domani: le auto storiche partiranno per la provincia di Trapani: Castellamare del Golfo, Valderice, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara (dove sono in programma alcune prove cronometrate), Castelvetrano, Partanna, Calatafimi e Alcamo, prima di far rientro in provincia di Trapani.