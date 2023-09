ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 16 Settembre 2023 ha avuto luogo la nona edizione di “Castelvetrano da scoprire”, una passeggiata all’interno della riserva orientata della foce del Belice e dune limitrofe, manifestazione fortemente voluta dall’omonimo gruppo di cittadini in collaborazione con il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, l’Archeoclub Emi Selinios di Castelvetrano, la sezione di Castelvetrano di Italia Nostra e la Pro Loco Selinunte di Castelvetrano.

Un folto gruppo di cittadini, proveniente anche dai paesi vicini, si è dato appuntamento all’ingresso della Riserva per la registrazione e la presentazione del programma della giornata; dopo la distribuzione di una scheda descrittiva della riserva, è iniziata la visita sotto la guida dei responsabili del gruppo “Castelvetrano da scoprire”, che hanno descritto in maniera particolareggiata la flora coi suggestivi campi di giglio marino, gli arbusti di pioppo rinati dopo l’incendio degli anni scorsi e i lentischi con le loro sfavillanti bacche; spettacolare come sempre la foce del fiume ed il ponte di ferro della dismessa linea ferroviaria a scartamento ridotto Castelvetrano – Agrigento

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per il continuo incremento di persone interessati alle varie iniziative, che ha già visto in precedenza, fra le altre, le visite guidate della chiesa del Carmelo, le catacombe della chiesa dei Cappuccini, la casa di Errante Parrino, il teatro Selinus, le cappelle laterali e la cripta della Chiesa Madre, il cortile interno al palazzo Pignatelli ed il restaurato Convento dei Minimi. Quanti volessero offrire spunti e suggerimenti potranno farlo inviando una e-mail all’indirizzo: ca*********************@gm***.com. In cantiere la nuova tappa autunnale.

AUTORE. Redazione