ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche sul territorio di Castelvetrano si terrà un appuntamento in occasione della Giornata della terra che si celebra sabato 22 aprile, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera. A Castelvetrano sarà l’associazione “Plastic free” a promuovere domenica 23, con inizio alle ore 9, una passeggiata ecologica a Triscina. In un tratto di spiaggia verranno raccolti i rifiuti trasportati dal mare ma anche abbandonati dalle persone sull’arenile. L’appuntamento è in via 23 (discesa Arena Samafè) e l’iscrizione si potrà effettuare online QUI. Referenti locali dell’iniziativa sono Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna. L’associazione “Plastic free”, sabato 22, dalle ore 16 allestirà al Parco delle rimembranze di Castelvetrano un gazebo informativo: ai bambini verranno omaggiate le bottiglie in metallo per l’acqua.

AUTORE. Redazione