Il treno fermo prima del passaggio a livello e due delle quattro sbarre alzate con le vetture che, nonostante tutto, attraversavano i binari. È singolare quanto è successo oggi pomeriggio al passaggio a livello sulla strada provinciale 119, tra Castelvetrano e Santa Ninfa. Il video che pubblichiamo racconta l’accaduto: si vede il treno proveniente da Palermo e diretto a Trapani, fermo prima del passaggio a livello, due sbarre alzate e le macchine che, in direzione diagonale, attraversano i binari.

È presumibile che l’accaduto è legato a un guasto che si è verificato all’impianto centralizzato dei passaggi a livello. In casi come questi, per procedura, il macchinista deve fermare il treno ed, eventualmente, proseguire la corsa soltanto se il passaggio a livello è presidiato dalle Forze dell’Ordine.