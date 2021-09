ASCOLTA L'ARTICOLO

Capita spesso di vedere sui social utenti che raccontano le proprie avventure, spesso in solitaria. Avventure che racchiudo anche quel briciolo di follia che non guasta mai. In alcuni casi si tratta di bufale raccontate per acchiappare like, non è il caso di Simon Emilio, un giovane YouTuber appassionato di viaggi che è partito con la sua bici per intraprendere una sorta di Giro d’Italia per conoscere i propri followers e alla scoperta di nuovi luoghi mozzafiato.

Nei suoi canali si firma Miliomillemiglia e ha un grande seguito di follower soprattutto su TikTok e Youtube. Oggi il giovane è stato a Castelvetrano, tappa che racconterà nei suoi prossimi contenuti online.

“Il viaggio in italia non è una sfida che mi hanno lanciato i miei followers di Tik Tok ma una sfida che hanno reso possibile – ha spiegato in una intervista – Ho avuto questa idea a settembre 2019 quando ho lasciato il mio ultimo lavoro per vedere il mondo e diventare YouTuber. L’obiettivo era quello di raggiungere 1000 follower da coinvolgere in un viaggio in tutta Italia (non avevo pensato alla bici). Ma dopo Giappone, Irlanda e Germania il canale era ancora troppo piccolo per la mia idea e inoltre era scoppiata la pandemia quindi viaggiare non era proprio possibile. Per assurdo in quel periodo, scavando una buca in giardino, ho raggiunto dei numeri su TikTok che non avrei potuto immaginare e che mi hanno permesso di dare il via a questo progetto”