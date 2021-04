Sono tre le multe che la Polizia Municipale di Campobello di Mazara ha elevato durante i controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Alle tre persone verbalizzate è stata contestata la violazione degli obblighi di spostamento previsti dal Dpcm per “zona rossa”. «Auspichiamo che, anche nei prossimi giorni, con l’approssimarsi delle bella stagione, i cittadini continuino a rispettare le norme anti contagio, che saranno di volta in volta adottate dal Governo in relazione al livello di circolazione del virus, nella consapevolezza che tali norme, prima ancora di rappresentare divieti e limitazioni, rispondono innanzitutto al prioritario obiettivo di tutelare la salute di tutti», ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione.