Domenica 17 Aprile 2022 si celebrerà una delle feste religiose più importanti, la Pasqua. Oltre che dai credenti, questo giorno è particolarmente atteso dai bambini, desiderosi di aprire l’uovo e divertirsi a scoprire le sorprese. Ma il rischio, con troppe uova a disposizione, è di eccedere con il cioccolato, e di rimanere delusi dai regali posti al loro interno. Una buona idea, per rendere il giorno davvero speciale, è quella di affidarsi ai kit LEGO oggi sul mercato.

Il catalogo dell’azienda danese è sempre più ricco e variegato, includendo kit adatti a qualsiasi età. Anche molti adulti, infatti, amano dilettarsi con i celebri mattoncini, trascorrendo parte delle ore libere nel realizzare strutture complesse da posizionare in soggiorno o in altri ambienti.

Tra i kit ideali da regalare in occasione della Pasqua rientrano i set LEGO Boost. Di cosa si tratta? Di ben 5 set che consentiranno ai più piccoli di iniziare a familiarizzare con la scienza divertendosi. I ragazzi con qualche anno in più, dal canto loro, rimarranno sorpresi dai set dedicati ai monumenti e alle città più conosciute del mondo. Dall’Empire State Building Lego al Colosseo, passando per Torre Eiffel e Museo del Louvre, fino alla Statua della Libertà, le possibilità di scelta sono tantissime. Non mancano neppure riproduzioni di celebri località come Singapore, Tokyo e Londra.

Fanno parte dei set partoriti dalla mente degli ideatori LEGO, e dedicati a chi ha pochi anni d’età, i set LEGO DOTS. Questi giochi hanno l’obiettivo di incoraggiare i più piccoli a creare braccialetti da indossare, oggetti decorativi (ad esempio portamatite e cornici), e divertenti e colorate etichette con cui decorare borse.

Dove trovare i codici sconto LEGO

Il modo migliore e, soprattutto, il più conveniente per acquistare un articolo a marchio LEGO, consiste nell’approfittare di un codice sconto LEGO. In cosa consiste? I codici sconto, noti anche come coupon o codici promozionali, possono essere definiti come la versione virtuale dei classici buoni sconto offerti dai supermercati o inseriti nelle riviste. A differenza di questi ultimi, però, vengono utilizzati per l’acquisto di prodotti online. Ad accomunarli è l’obiettivo, ossia ribassare il prezzo, a tutto vantaggio del portafoglio.

Dove trovare un codice sconto da usare per l’acquisto dei celebri mattoncini? Niente di più semplice. Per essere sempre informati in merito ai nuovi codici è sufficiente iscriversi al servizio newsletter LEGO, o visitare regolarmente il sito ufficiale. Non meno utile è controllare i post pubblicati sui canali social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) dall’azienda stessa. Una volta al cospetto delle offerte, occorrerà solamente selezionare la promozione che si ritiene migliore e copiare il relativo codice alfanumerico. Durante la fase d’acquisto tale codice andrà riportato nello spazio apposito, presente nella pagina riepilogativa dell’ordine, prima di procedere al pagamento.

In vista della Pasqua, l’utilizzo di un coupon permetterà, tra l’altro, di acquistare a prezzo ridotto un kit della serie Kit Technic, per assemblare con le proprie mani una splendida auto. Un esempio? La Porsche 911 RSR, composta da più di 1580 pezzi. Un regalo per un ragazzo appassionato di Star Wars e dello spazio infinito? Una buona idea in proposito è il set LEGO Saturn V della NASA, che riproduce fedelmente un veicolo leggendario, capace di raggiungere il suolo lunare in più occasioni. Completato dal modulo di comando, dal sistema di fuga di lancio e da una serie di mini-figure a riprodurre gli astronauti, una volta completato meriterà di essere posto in bella vista.

Come utilizzare i codici sconto LEGO per i regali di Pasqua

I codici sconto LEGO sono perfetti per fare un regalo che verrà sicuramente accolto con gioia risparmiando, al contempo, sul prezzo di listino. E la grande fantasia del team creativo dell’azienda danese ha portato LEGO a sviluppare un catalogo davvero sterminato. Le bimbe apprezzeranno certamente il castello dei sogni di Cenerentola, o uno degli altri giochi della linea “Disney Princess”. Nel caso specifico, è stato ricreato un castello a 3 piani, inserendo nella confezione le mini-figure della stessa Cenerentole e dell’immancabile Principe Azzurro. I punti di forza? Sicuramente il balcone dotato di pista da ballo girevole.

I genitori potranno approfittare del ribasso di prezzo garantito dai codici sconto per regalare a un maschietto uno dei set nati per omaggiare il mondo di Harry Potter. È possibile ricordare la riproduzione su 4 livelli della Sala Grande di Hogwardts, resa ancora più irresistibile dalla presenza di 10 minifigure. Altrettanto fedeli sono la torre di astronomia e la torre dell’orologio.

Affidandosi a Lego è facile trovare spunti interessanti per un regalo di Pasqua che sorprenda chi lo riceve, diverso dal consueto uovo di cioccolato. E il marchio svedese è apprezzato in tutto il mondo per la capacità di divertire e istruire allo stesso tempo, sviluppando creatività e manualità. Non stupisce che ancora oggi, il successo sia lungi dall’arrestarsi.

AUTORE. Claudia Bianco