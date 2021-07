Parto in ambulanza – il secondo nel giro di poche settimane – nella tarda mattinata a Partanna. La donna, G.M., 35 anni, dopo aver chiamato il 118, non appena è stata soccorsa per essere trasportata in ospedale, è stata protagonista di un parto precipitoso all’interno del mezzo e, insieme al neonato, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Castelvetrano. Un altro evento simile era già successo qualche settimana addietro: in quel caso protagonista fu una donna residente a Gibellina. All’interno del pronto soccorso è stato il dirigente medico Giuseppe Giammarinaro a seguire il caso, con la consulenza del ginecologo e del rianimatore.

A Castelvetrano, dall’aprile scorso, è stato chiuso il punto nascita e tutta l’attrezzatura è stata trasferita presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, comprese le cullette termiche. Per la mamma e il neonato è stato così necessario disporre il trasferimento presso il nosocomio mazarese. Pare che da Mazara non sia arrivata l’ambulanza con culletta termica e così il trasferimento della mamma e del neonato, anche in questo caso, è avvenuto con un mezzo di stanza a Castelvetrano e con l’assistenza del rianimatore.