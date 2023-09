Sono in corso i lavori di bonifica amianto dell’ex baraccopoli Santa Lucia di Partanna. Il cantiere è in corso e sta per essere completato. L’iter per i lavori risale al 2019: è stata la Giunta guidata dall’allora sindaco Nicola Catania ad approvare il progetto esecutivo per 1 milione di euro. Il Dipartimento regionale di Protezione civile, nell’aprile 2022, ha emesso il decreto di accertamento entrate, fondi derivanti da FSC 2007-2013. Nel luglio 2022 il Dipartimento di Protezione civile ha comunicato al Comune l’avvenuto stanziamento delle somme. Nel novembre 2022 gli Uffici comunali hanno provveduto all’espletamento della gara telematica su “Acquisti in rete PA”. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la “Fibro Service srl” con sede a Broni, per un importo a ribasso di 767.767,48 euro. “Nel contesto dello stesso Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 erano previsti impegni finanziari per altri Comuni del Belìce. Iter che sto seguendo personalmente ora da deputato regionale”, ha scritto sul suo profilo social l’ex sindaco Nicolò Catania. Che aggiunge: “È con grande soddisfazione che da, ex sindaco della città, vedo realizzare un ulteriore progetto il cui iter, con impegno, abbiamo portato a termine prima di completare il mandato”.