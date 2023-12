Il 18 dicembre militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, congiuntamente a personale della Stazione di Partanna, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni, ai fini della confisca, emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Scalia Rosario, 48enne di Partanna.

L’odierno provvedimento – consistente nel sequestro per equivalente fino a 180.000 € di un bene immobile, terreni, beni aziendali, conti correnti e depositi a risparmio – scaturisce dalle risultanze investigative in ordine alla sperequazione fra beni posseduti e reddito dichiarato da Scalia, già condannato alla pena di anni 20 di reclusione (sentenza confermata in appello) per concorso nell’omicidio di Lombardo Salvatore (commesso a Partanna il 21.05.2009).

AUTORE. Redazione