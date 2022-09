ASCOLTA L'ARTICOLO

Riccardo Pisciotta, 13 anni, di Partanna ha conquistato il terzo posto sul podio del “Mennea day” che si è svolto al campo Coni di Trapani. Il giovane partannese ha gareggiato sui 200m e, nonostante i pochi allenamenti, è riuscito a ottenere l’ottima posizione. Iscritto alla società “ASD Podistica Salemitana”, Riccardo Pisciotta è allenato dal tecnico Ignazio Profera che in questi caldi mesi estivi lo ha preparato per questo primo appuntamento con le gare. «Riccardo promette bene – spiega Profera, tecnico Fidal di primo livello – e col tempo otterrà ottimi risultati nell’atletica». L’ottimo risultato di Pisciotta è servito da stimolo per altri giovani che hanno fatto richiesta proprio a Profera di allenarsi e di iniziare a praticare, anche loro, atletica.

AUTORE. Redazione