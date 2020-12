Si è conclusa anche quest’anno l’iniziativa promossa dal Rotary Club Partanna “Un quaderno per amico“, raccolta solidale di materiale scolastico. Presso tutte le cartolibrerie della cittadina è stato possibile contribuire all’iniziativa acquistando quaderni, matite, penne, colori, astucci, zaini e altro. Nella mattina di venerdì 18 dicembre, il materiale raccolto è stato consegnato all’I.C.S. “Rita Levi Montalcini” di Partanna, affidato alla Dirigente Scolastica Vita Biundo, per essere messo a disposizione di quegli alunni che non hanno la possibilità di essere dotati di un adeguato corredo scolastico.

Ancora una volta il Rotary di Partanna, guidato dalla Presidente Avv. Tommaso Masanelli, coadiuvato dai soci che hanno presenziato nelle giornate di raccolta presso le attività, ha saputo coinvolgere la comunità di Partanna, che ha risposto come sempre con grande generosità ed entusiasmo. Il Club tutto ringrazia i cittadini che hanno contribuito alla raccolta e le attività “Cartotecnica di Tigri”, “Il Matitone di Li Causi” e “Tecnocarta di Zinnanti” che l’hanno resa possibile.