Tra i 167 Comuni siciliani più virtuosi in Sicilia c’è anche Partanna. Nel 2020 il Comune belicino ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata dell’80,65%. La Regione Siciliana, presso il centro “Le Ciminiere” di Catania ha voluto consegnare gli attestati di merito ai sindaci dei Comuni virtuosi: un riconoscimento relativo alle attività mirate alla riduzione dei rifiuti e all’incentivazione alla raccolta differenziata portate avanti dalle amministrazioni comunali e, tra queste, anche quella di Partanna.

«Desidero ringraziare per la collaborazione quotidiana che ci consente di raggiungere questo traguardo – ha detto il sindaco Nicola Catania – tutti i cittadini di Partanna, gli operator ecologici, la ditta appaltatrice, gli uffici comunali che con abnegazione collaborano con l’Amministrazione per l’ottenimento dell’importante risultato. Rivolgo al contempo un appello a quanti, pochi ma ancora purtroppo presenti, non accolgono la svolta green fondamentale per l’ambiente e il nostro territorio, perseverando in pratiche incivili che non consentono alla raccolta differenziata di raggiungere percentuali ancora maggiori. Chiedo la collaborazione di tutti, nell’interesse collettivo».