È stata firmata la convenzione che consentirà di avviare gli interventi di rigenerazione dell’impianto sportivo comunale “Peppino Impastato” che sono stati finanziati nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”. Si tratta di lavori per 700 mila euro che sono stati concessi dal dipartimento per lo sport del Consiglio dei Ministri. Gli interventi riguarderanno la riqualificazione del manto di erba e l’efficientamento energetico dell’impianto. Il progetto esecutivo in linea tecnica è stato approvato dalla Giunta municipale nell’ottobre 2020. «È intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla stesura di un analogo progetto definitivo relativamente allo storico campo sportivo “Madonna delle Grazie”», hanno detto il sindaco Nicolò Catania e il suo vice Angelo Bulgarello.