È stato inaugurato ieri in via Regina Elena a Partanna il comitato elettorale di Antonino Zinnanti, candidato sindaco alle elezioni amministrative dei prossimi 28 e 29 maggio ed attuale assessore al Bilancio e Finanze, Patrimonio Comunale, Innovazione Tecnologica, Servizi Cimiteriali, G55 Coworking e Fablab della Giunta Catania. Alla presenza dei dodici candidati al Consiglio Comunale in sostegno della sua lista “Partanna Città Europea”, è stata presentata la candidatura contestualmente alle idee programmatiche in continuità con l’Amministrazione Comunale della città. Preceduto dall’attuale sindaco, Nicolò Catania, che ha preso la parola per illustrare le ragioni di questa candidatura, e manifestare, entusiasta, il proprio sostegno a Zinnanti, lo stesso candidato alla carica di primo cittadino ha dichiarato: “Siamo consapevoli dell’impegno, del senso di responsabilità, che conosciamo e abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, delle aspettative dei cittadini e dell’onere di un ruolo che comporta la dedizione totale che Partanna merita. Con l’amore che da parte nostra questo territorio ha sempre ricevuto, ci apprestiamo a vivere quest’intenso periodo elettorale certi di poter dare continuità ai progetti e agli obiettivi per i quali abbiamo lavorato senza sosta”. Nella mattinata di domenica 23 aprile alle ore 11 al Parco dei Pini, intanto, l’Amministrazione Comunale al completo incontrerà la cittadinanza per illustrare a tutti, settore per settore, quanto è stato realizzato nel corso degli ultimi cinque anni. Al contempo verrà presentato il programma del candidato sindaco Antonino Zinnanti.

AUTORE. Comunicato Stampa