L’ufficialità della staffetta tra l’uscente Nicola Catania e il candidato Antonino Zinnanti è avvenuta domenica scorsa al Parco dei pini di Partanna. Del resto il titolo dell’iniziativa era molto significativo: “Tanto abbiamo fatto. Tanto ancora faremo!”, come a ribadire la continuità tra Catania e Zinnanti. Si è riempita la sala per la presentazione della lista “Partanna città europea” che sosterrà il candidato Antonino Zinnanti che da vice sindaco ora tenta la corsa alla poltrona di primo cittadino. «Partanna è una città che è cresciuta nelle sue proposte al territorio e che ha tanto da esprimere, quanto ad arte, archeologia, testimonianze preistoriche e cultura enogastronomica, eventi culturali e musicali, come da anni ormai l’Amministrazione è stata abituata a proporre, sia in estate che in inverno», è stato detto durante l’iniziativa.