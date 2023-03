ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Partanna è l’unico Comune della provincia di Trapani fuori l’elenco degli enti a vocazione turistica, pubblicato con decreto dall’assessore regionale al turismo Elvira Amata. La notizia ha sollevato non poche polemiche e a chiedere chiarimenti all’assessore è stato lo stesso sindaco Nicolò Catania, che è anche deputato regionale. Stamattina l’assessore Amata ha inviato una nota all’Istat per conoscere le motivazioni della mancata inclusione del Comune nell’elenco. In Sicilia Partanna non è stato il solo a essere escluso.

Alla base della classificazione Istat ci sono alcuni parametri precisi: criteri geografici e antropici e densità turistica, quest’ultima il risultato di un insieme di dati. Per alcuni casi i dati Istat non sarebbero veritieri. Come nel caso di Partanna. «Nel caso della mia città abbiamo potuto riscontrare che risultano 3 b&b e una casa famiglia ma solo una struttura comunica i dati – spiega il sindaco Catania – nonostante il sollecito da parte degli uffici».

Ma ci sarebbe altri elementi che avrebbero contribuito a non dare un dato veritiero per l’Istat. Come, ad esempio, il fatto che i biglietti d’ingresso al Castello Grifeo (appartenente al Parco archeologico di Selinunte) vengono caricati sul territorio di Castelvetrano e lo stesso anfiteatro di contrada Montagna (che ospita gli eventi estivi) risulta ancora in capo al Libero Consorzio provinciale ma è comunale da tempo». «Del resto la valenza e l’importanza della rassegna di grandi eventi di Partanna, giunta al suo 21° anno, le attività culturali programmate con cadenza regolare sono ben note all’Assessorato regionale al turismo che le finanzia da sempre e nell’ultimo biennio con legge», dice il sindaco.

Dalla rilevazione Istat a Partanna per il 2022 risulterebbero solo 150 presenze turistiche: «è un dato che, certamente, lascia molti dubbi sulla veridicità», conclude il sindaco. E precisa: «Partanna resta città d’arte e turistica, il cui riconoscimento viene assegnato da altro Assessorato regionale. Mi spiace sapere che qualche persona della mia città, invece che rammaricarsi, strumentalizza il mancato inserimento nell’elenco degli enti turistici, comportandosi così da sciacallo».

