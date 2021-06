Su proposta del sindaco, Nicolò Catania, è stata approvata all’unanimità dei presenti in Consiglio Comunale la delibera di modifica del regolamento Tari prevedendo anche per il 2021 l’esenzione totale per tutte le utenze commerciali e produttive. L’agevolazione, esattamente come lo scorso anno, fa leva sul fondo perequativo regionale e sarà attuata a seguito del previsto stanziamento di bilancio; la delibera approvata conferma pertanto anche per il 2021 quanto già deliberato dal Consiglio Comunale nell’anno 2020. “In un momento che continua a essere gravoso per le attività produttive, pur in vista di una ripresa e una ripartenza che ci auguriamo siano le più celeri e stabili possibile, dopo gli effetti causati dal Covid anche sotto il profilo economico – dice il sindaco, Nicolò Catania – la scelta dell’Amministrazione, e del Consiglio, non poteva che concentrarsi su una opportunità di alleggerimento dei costi utilizzando tutto il fondo perequativo assegnato al Comune di Partanna; avevamo preannunciato di poter attuare anche nel corso del 2021 le iniziative finanziarie già intraprese nel 2020, e si sta lavorando per poter calmierare le tariffe Tari anche per le utenze domestiche creando idonee agevolazioni per tutti i cittadini meno abbienti e in difficoltà. Mi auguro che questo lavoro si possa concretizzare al più presto, e al riguardo mi impegno a darne tempestiva notizia”.