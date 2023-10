Al cimitero di Partanna il sacrario militare è stato restaurato. La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità cittadine (il sindaco Francesco Li Vigni e gli assessori), militari e l’ex sindaco (oggi deputato regionale) Nicolò Catania. Il sacrario è stato restaurato con i fondi del Ministero della difesa su proposta dell’associazione decorati medaglia mauriziana e dell’Avis locale. Presente alla cerimonia c’era anche il presidente provinciale dell’Avis Francesco Licata. La cerimonia di scopertura della lapide commemorativa ha rappresentato anche un momento di riflessione per tutti, in considerazione di quello che sta succedendo nel mondo e delle tante vite sacrificate in nome della libertà e della democrazia. All’Avis di Partanna è stata affidata anche la gestione dell’area circoscritta al monumento.

